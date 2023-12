Voyage virtuel – Tout public à partir de 10 ans 1 rue des Vallons Altkirch, 4 décembre 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Découverte de casques VR – Laissez-vous guider dans un monde fantastique… Sur inscription au 03 89 30 64 54.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 17:00:00. EUR.

1 rue des Vallons

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Discover VR headsets – Let yourself be guided into a fantastic world? To register, call 03 89 30 64 54

Descubra los cascos de RV: déjese llevar a un mundo fantástico.. Para inscribirse, llame al 03 89 30 64 54

Entdeckung von VR-Headsets – Lassen Sie sich in eine fantastische Welt führen? Nach Anmeldung unter 03 89 30 64 54

