Bébés lecteurs -Lecture et chansons 0 -4 ans 1 rue des Vallons Altkirch, 4 décembre 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Plaisir et découvertes, jeux et échanges autour de livres, moment privilégié entre les tout-petits et leurs parents (ou grands-parents). Sur inscription au 03 89 30 64 54.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 15:00:00. EUR.

1 rue des Vallons

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Fun and discovery, games and exchanges around books, a special moment between toddlers and their parents (or grandparents). Please register on 03 89 30 64 54

Diversión y descubrimiento, juegos e intercambios en torno a los libros, un momento especial para los niños pequeños y sus padres (o abuelos). Inscríbase en el 03 89 30 64 54

Spaß und Entdeckungen, Spiele und Austausch rund um Bücher, ein besonderer Moment zwischen Kleinkindern und ihren Eltern (oder Großeltern). Nach Anmeldung unter 03 89 30 64 54

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de tourisme du Sundgau