Plan climat air énergie territorial – Quel bilan après 3 ans 1 rue des Vallons Altkirch, 5 décembre 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Nous vous invitons à échanger autour de ces différentes questions à l’occasion d’un atelier collaboratif. Réservations au 03 89 30 64 54.

2023-12-05 fin : 2023-12-05 21:30:00. 0 EUR.

1 rue des Vallons

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



We invite you to discuss these issues in a collaborative workshop. For bookings: 03 89 30 64 54

Le invitamos a debatir estas cuestiones en un taller de colaboración. Reservas en el 03 89 30 64 54

Wir laden Sie ein, sich im Rahmen eines kollaborativen Workshops über diese Fragen auszutauschen. Reservierungen unter 03 89 30 64 54

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme du Sundgau