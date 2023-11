Concert de Noël – The cracked cookies – Tout public 1 rue des Vallons Altkirch, 1 décembre 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Un trio vocal et instrumental féminin touche à tout qui s’amuse à craquer les codes..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 21:30:00. EUR.

1 rue des Vallons

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



An all-female vocal and instrumental trio with a knack for breaking codes.

Un trío vocal e instrumental femenino con un don para romper códigos.

Ein weibliches Vokal- und Instrumentaltrio, das alles kann und Spaß daran hat, die Codes zu knacken.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme du Sundgau