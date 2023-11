Fresque de l’économie circulaire 1 rue des Vallons Altkirch, 29 novembre 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Participez à la construction d’une fresque de l’économie circulaire pour en savoir plus et construire des pistes d’actions concrètes à votre échelle ! Inscription 03 89 30 64 54.

2023-11-29 fin : 2023-11-29 21:30:00. 0 EUR.

1 rue des Vallons

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Take part in the construction of a circular economy fresco to find out more and build concrete courses of action at your own level! Registration 03 89 30 64 54

¡Participe en la construcción de un fresco de economía circular para saber más y desarrollar ideas concretas de actuación a su nivel! Inscripción 03 89 30 64 54

Nehmen Sie an der Erstellung eines Wandbildes zur Kreislaufwirtschaft teil, um mehr zu erfahren und konkrete Handlungsmöglichkeiten auf Ihrer Ebene zu erarbeiten! Anmeldung 03 89 30 64 54

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme du Sundgau