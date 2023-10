Exposition – Comment les idéologies ont envahi le sport – À partir de 12 ans 1 rue des Vallons Altkirch, 7 novembre 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Le sport apparaît ainsi comme un espace de luttes et de tensions, où instrumentalisation et résistance sont au coude à coude..

2023-11-07 fin : 2023-11-18 16:00:00. 0 EUR.

1 rue des Vallons

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Sport thus appears as a space of struggle and tension, where instrumentalization and resistance go hand in hand.

El deporte aparece así como un espacio de lucha y tensión, donde instrumentalización y resistencia van de la mano.

Der Sport erscheint somit als ein Raum der Kämpfe und Spannungen, in dem Instrumentalisierung und Widerstand Kopf an Kopf liegen.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de tourisme du Sundgau