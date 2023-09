Quel avenir pour les maisons sundgauviennes à l’heure de la transition écologique – Tout public 1 rue des Vallons Altkirch, 13 octobre 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

La transition écologique signe-t-elle la fin de ce patrimoine qui à fait l’identité de la région ou, au contraire, est-ce l’occasion unique de se le réapproprier et de la sauver?.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . 0 EUR.

1 rue des Vallons

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Does the ecological transition signal the end of the heritage that has shaped the region’s identity or, on the contrary, is it a unique opportunity to reappropriate and save it?

¿Significa la transición ecológica el fin del patrimonio que ha conformado la identidad de la región o, por el contrario, es una oportunidad única para reivindicarlo y salvarlo?

Ist der ökologische Wandel das Ende dieses Erbes, das die Identität der Region geprägt hat, oder ist er eine einmalige Gelegenheit, es sich wieder anzueignen und zu retten?

