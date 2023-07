Autruches d’Autruche 1 rue des Tourbières Autruche, 12 juillet 2023, Autruche.

Autruche,Ardennes

Projet né de l’originalité du nom de la commune, d’une passion pour l’élevage et du souhait que le visiteur occasionnel vienne à Autruche, non pas parce qu’il s’est trompé de route, mais avec la volonté de découvrir le village. Découvrez les trois espèces de ratites : autruches, nandous et émeus dans leurs enclos.Une exposition sur le thème de l’autruche complète la visite.Visites de l’élevage selon 2 options :- Visites libres et gratuites par l’allée de découverte ouverte chaque jour de 9h30 à 19h- Visites commentées, une participation pourra être demandés, sur réservation obligatoirement.

1 rue des Tourbières

Autruche 08240 Ardennes Grand Est



The project was born from the originality of the name of the village, from a passion for breeding and from the wish that the occasional visitor comes to Autruche, not because he has taken the wrong road, but with the will to discover the village. Discover the three species of ratites: ostriches, rheas and emus in their enclosures.an exhibition on the theme of the ostrich completes the visit.Visits of the breeding according to 2 options:- Free visits by the alley of discovery opened every day from 9:30 am till 7 pm- Commented visits, a participation could be asked, on compulsory reservation

El proyecto nació de la originalidad del nombre del pueblo, de la pasión por la cría y del deseo de que el visitante ocasional llegue a Autruche, no porque se haya equivocado de camino, sino con el deseo de descubrir el pueblo. Descubra las tres especies de ratites: avestruces, ñandúes y emús en sus recintos.Una exposición sobre el tema del avestruz completa la visita.Visitas a la granja según 2 opciones:- Visitas libres y abiertas a través del callejón del descubrimiento abierto todos los días de 9:30 a 19:00- Visitas guiadas, se puede solicitar una participación, sólo con reserva

Projekt, das aus dem originellen Namen der Gemeinde, einer Leidenschaft für die Zucht und dem Wunsch entstanden ist, dass der gelegentliche Besucher nach Strauß kommt, nicht weil er sich in der Straße geirrt hat, sondern mit dem Willen, das Dorf zu entdecken. Entdecken Sie die drei Laufvogelarten: Strauß, Nandu und Emus in ihren Gehegen.Eine Ausstellung zum Thema Strauß vervollständigt den Besuch.Besichtigung der Zuchtanlage nach 2 Optionen:- Freie und kostenlose Besichtigung durch die täglich von 9.30 bis 19 Uhr geöffnete Entdeckungsallee- Kommentierte Besichtigungen, für die eine Beteiligung verlangt werden kann, nach obligatorischer Reservierung

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme