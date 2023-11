Course d’orientation de la nuit de la Saint-Etienne 1 rue des Tisserands Colmar, 26 décembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Une découverte inédite de Colmar !

Le Club d’orientation de Colmar vous propose cette animation digestive et ludique est ouverte à tous, trouver 25 balises indiquées sur la carte de jeu..

1 rue des Tisserands

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



An original way to discover Colmar!

The Club d?orientation de Colmar offers you this digestive and fun activity, open to all. Find the 25 beacons indicated on the game map.

¡Una manera original de descubrir Colmar!

El Club de Orientación de Colmar propone esta actividad digestiva y lúdica abierta a todos. Encuentre 25 balizas indicadas en el mapa del juego.

Eine neue Entdeckungstour durch Colmar!

Der Orientierungslauf-Club von Colmar bietet Ihnen diese Digestiv- und Spielanimation an, die für alle offen ist. Finden Sie 25 Markierungen, die auf der Spielkarte angegeben sind.

