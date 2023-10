Soirée Océan de Lumières 1 Rue des Tiredous Pau, 9 février 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Des centaines de bougies, une atmosphère unique : vivez la magie d’un moment de détente exceptionnel dans votre centre Calicéo. Une ambiance incroyable

Imaginez-vous dans une eau chauffée à 34°C, entouré de centaines de lanternes. La lumière unique des bougies crée une atmosphère féérique et vous emmène loin de votre quotidien. Bercé par cette douce ambiance, vous profitez des bienfaits de tout l’univers des Bains Calicéo..

2024-02-09 fin : 2024-02-09 21:30:00. EUR.

1 Rue des Tiredous Calicéo

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Hundreds of candles, a unique atmosphere: experience the magic of an exceptional moment of relaxation in your Calicéo center. An incredible atmosphere

Imagine yourself in water heated to 34°C, surrounded by hundreds of lanterns. The unique candlelight creates a magical atmosphere, taking you far away from your everyday life. Lulled by this gentle ambience, you enjoy the benefits of the entire Calicéo Spa world.

Cientos de velas, una atmósfera única: viva la magia de un momento de relajación excepcional en su centro Calicéo. Una atmósfera increíble

Imagínese en el agua calentada a 34°C, rodeado de cientos de linternas. La luz única de las velas crea una atmósfera mágica y le aleja de su vida cotidiana. Arrullado por esta suave atmósfera, podrá disfrutar de los beneficios de todo el mundo del Spa Calicéo.

Hunderte von Kerzen, eine einzigartige Atmosphäre: Erleben Sie die Magie eines außergewöhnlichen Entspannungsmoments in Ihrem Calicéo-Zentrum. Eine unglaubliche Atmosphäre

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in 34°C warmem Wasser, umgeben von Hunderten von Laternen. Das einzigartige Licht der Kerzen schafft eine märchenhafte Atmosphäre und entführt Sie weit weg von Ihrem Alltag. Von dieser sanften Atmosphäre eingelullt, genießen Sie die wohltuende Wirkung der gesamten Welt der Calicéo-Bäder.

