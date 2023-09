Cet évènement est passé Portes ouvertes au « Jardin partagé de la Muire » 1 rue des Têtes de Fer, 51430 Bezannes Bezannes Catégories d’Évènement: Bezannes

Portes ouvertes au « Jardin partagé de la Muire » Samedi 16 septembre, 14h00 1 rue des Têtes de Fer, 51430 Bezannes Entrée libre – Visite guidée ou libre du jardin

– Rallye énigmes pour les enfants

– Initiation au jardinage au naturel

– Reconnaissance de plantes

– Jeux pédagogiques pour tous

– Inauguration de l’espace PMR…

– Boissons et gourmandises maison
Contact: espi.patricia@yahoo.fr, 0611914271

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

