FESTI’CUIVRES – PARIS BRASS BAND 1 Rue des Sirènes Ligny-en-Barrois, dimanche 11 février 2024.

Ligny-en-Barrois Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-02-11 15:00:00

fin : 2024-02-11 16:30:00

Le Brass Band est un subtil mélange entre tradition populaire et savante, au sein d’une musique festive ou saisissante, à la fois virtuose et lyrique. Les multiples couleurs portées par la chaleur et la richesse de la sonorité des cuivres donnent au Brass Band une identité et un équilibre sonore original et captivant.

Multiple champion de France de la discipline, le Paris Brass Band est considéré comme le fer de lance du mouvement Brass Band hexagonal. Représentant français aux championnats d’Europe d’Oslo 2013, Perth 2014, Freiburg 2015, Lille 2016, Ostende 2017 et Montreux 2019, le PBB a ainsi acquis une renommée nationale et internationale. L’ensemble se produit régulièrement dans toute la France et à l’étranger lors de tournées dans toute l’Europe (Scandinavie, Royaume-Uni, Autriche, Italie…) et en Asie.

Mêlant musiciens issus des plus grands orchestres français, étudiants en voie de professionnalisation et musiciens amateurs, le Paris Brass Band offre un large éventail de prestations inédites du concert-récital au spectacle thématique pour le plus grand plaisir de tous.

Entrée gratuite.Tout public

0 EUR.

1 Rue des Sirènes Salle Jean Barbier

Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est



Mise à jour le 2024-01-06 par OT SUD MEUSE