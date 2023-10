BAL FOLK D’AUTOMNE 1 Rue des Sirènes Ligny-en-Barrois, 4 novembre 2023, Ligny-en-Barrois.

Ligny-en-Barrois,Meuse

Les Alouettes du Barrois invitent le groupe folles cadences pour leur bal folk d’automne.

Cette année, les enfants et leurs parents seront à l’honneur de 20h à 21h, pour des danses accessibles à tous, certaines ont été apprises dans le cadre des « écoles qui folkent ».

Puis place au bal folk classiques avec des danses de groupes, des valses, scottisch, polkas, mazurkas, sur des musiques issues de diverses régions de France et mais aussi d’horizons plus lointains (Irlande, Europe de l’Est, Israël etc.. ).

Le parquet de la salle Jean Barbier vous attend , et les Alouettes seront là pour vous accueillir autour de sa buvette et sa petite restauration.. Tout public

Samedi 2023-11-04 20:00:00 fin : 2023-11-04 . 5 EUR.

Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est



Les Alouettes du Barrois invite the group folles cadences for their autumn folk ball.

This year, children and their parents will be in the spotlight from 8pm to 9pm, with dances accessible to all, some of which have been learned as part of the « écoles qui folkent » program.

Then it’s on to the classic bal folk with group dances, waltzes, scottisch, polkas and mazurkas, set to music from various regions of France and further afield (Ireland, Eastern Europe, Israel, etc.).

The parquet floor of the Salle Jean Barbier awaits you, and the Alouettes will be there to welcome you with refreshments and snacks.

Les Alouettes du Barrois invitan al grupo Folles Cadences a su baile folclórico de otoño.

Este año, los niños y sus padres serán los protagonistas de las 20.00 a las 21.00 horas, con bailes accesibles a todos, algunos de ellos aprendidos en el marco del programa « écoles qui folkent ».

A continuación, tendrá lugar el baile folclórico clásico, con bailes de grupo, valses, scottisch, polcas y mazurcas, al son de músicas de toda Francia y de otros países (Irlanda, Europa del Este, Israel, etc.).

El parqué de la Salle Jean Barbier le espera, y las Alouettes estarán allí para darle la bienvenida con un bar de refrescos y ligeros tentempiés.

Die Alouettes du Barrois laden die Gruppe folles cadences für ihren Herbst-Folk-Ball ein.

In diesem Jahr stehen von 20 bis 21 Uhr Kinder und ihre Eltern im Mittelpunkt. Die Tänze sind für alle zugänglich, einige wurden im Rahmen der « écoles qui folkent » (Schulen, die folken) erlernt.

Danach folgt der klassische Bal Folk mit Gruppentänzen, Walzern, Schottischen, Polkas und Mazurkas zu Musik aus verschiedenen Regionen Frankreichs, aber auch aus weiter entfernten Ländern (Irland, Osteuropa, Israel usw.).

Der Parkettboden des Saals Jean Barbier wartet auf Sie, und die Lerchen werden Sie mit ihrem Getränkestand und ihren kleinen Speisen empfangen.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT SUD MEUSE