Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 15:00:00

fin : 2024-01-05 16:00:00 Atelier : Portait cubiste (10 ans et +)

-> Scène d’hiver La Micro-Folie mobile se déplace sur le territoire Terres d’Argentan.

La Micro-Folie c’est : un Musée Numérique près de chez vous avec de la peinture, de la sculpture, du spectacle vivant, etc… Des animations vous seront proposées sur le thème de l’art (casque de réalité virtuelle, ateliers artistiques, livres et jeux). Atelier sur réservation au 06.80.58.04.09 ou micro.folie@argentan.fr.

1 Rue des Rédemptoristes Médiathèque François-Mitterrand

Argentan 61200 Orne Normandie

