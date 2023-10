MARCHÉ DE NOËL ÉQUITABLE 1 rue des Récollets Metz, 1 décembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Du 1er au 3 décembre, Artisans du Monde organise un marché de Noël équitable au Cloître des Récollets, en partenariat avec la Ville de Metz.

Vendredi 1er et samedi 2 décembre de 10h à 18h, ainsi que dimanche 3 décembre de 10h à 17h.

Au sein de cette expo-vente, les visiteurs et chalands pourront accéder à des stands proposant des produits issus du commerce équitable.. Tout public

Vendredi 2023-12-01 10:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. 0 EUR.

1 rue des Récollets CLOITRE DES RÉCOLLETS

Metz 57000 Moselle Grand Est



From December 1 to 3, Artisans du Monde is organizing a fair trade Christmas market at the Cloître des Récollets, in partnership with the City of Metz.

Friday December 1 and Saturday December 2 from 10am to 6pm, and Sunday December 3 from 10am to 5pm.

Visitors and shoppers will be able to visit stands selling fair trade products.

Del 1 al 3 de diciembre, Artisans du Monde organiza un mercado navideño de comercio justo en el Cloître des Récollets, en colaboración con la ciudad de Metz.

Viernes 1 y sábado 2 de diciembre de 10.00 a 18.00 h, y domingo 3 de diciembre de 10.00 a 17.00 h.

Los visitantes y compradores podrán visitar los puestos de venta de productos de comercio justo.

Vom 1. bis 3. Dezember organisiert Artisans du Monde in Partnerschaft mit der Stadt Metz einen fairen Weihnachtsmarkt im Cloître des Récollets.

Freitag, den 1. und Samstag, den 2. Dezember von 10 bis 18 Uhr sowie Sonntag, den 3. Dezember von 10 bis 17 Uhr.

Innerhalb dieser Verkaufsausstellung können die Besucher und Marktschreier Stände mit Produkten aus fairem Handel besuchen.

Mise à jour le 2023-10-26 par AGENCE INSPIRE METZ