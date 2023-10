EXPOSITION – LES FORÊTS DU GRAND EST À L’ÉPREUVE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 1 rue des Récollets Metz, 23 octobre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Quel impact sur les forêts, quels enjeux, quels défis, quelle stratégie face au changement climatique ? Ce nouvel outil pédagogique vous fera prendre conscience de la principale préoccupation actuelle des forestiers de l’ONF et de leurs partenaires, et vous découvrirez les solutions mises en oeuvre pour assurer la pérennité des forêts.

Réalisée par l’Office national des forêts du Grand Est en partenariat avec l’Union régionale des communes forestières, cette exposition itinérante en bois massif circule dans les 10 départements de la région, pour venir à la rencontre d’un public aussi bien scolaire que familial.. Tout public

Vendredi 2023-10-23 10:00:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. 0 EUR.

1 rue des Récollets LES RÉCOLLETS

Metz 57000 Moselle Grand Est



What is the impact on forests, what are the issues, what are the challenges, what is the strategy in the face of climate change? This new teaching tool will make you aware of the main current concern of ONF foresters and their partners, and you will discover the solutions implemented to ensure the sustainability of our forests.

Produced by the Office National des Forêts du Grand Est in partnership with the Union Régionale des Communes Forestières, this travelling exhibition in solid wood will be touring the region?s 10 départements, reaching out to schoolchildren and families alike.

¿Cuál es el impacto sobre los bosques, cuáles son los problemas, cuáles son los retos, cuál es la estrategia frente al cambio climático? Esta nueva herramienta educativa le permitirá conocer las principales preocupaciones actuales de los forestales de la ONF y sus socios, y descubrirá las soluciones que se están aplicando para garantizar la sostenibilidad de nuestros bosques.

Realizada por la Office national des forêts du Grand Est en colaboración con la Union régionale des communes forestières, esta exposición itinerante en madera maciza recorrerá los 10 departamentos de la región, visitando tanto a escolares como a familias.

Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die Wälder, welche Herausforderungen und welche Strategien gibt es? Dieses neue Lehrmittel macht Sie mit der aktuellen Hauptsorge der Forstleute des ONF und ihrer Partner vertraut und zeigt Ihnen die Lösungen, die zur Sicherung des Fortbestands der Wälder umgesetzt werden.

Die Wanderausstellung aus Massivholz wurde vom Office national des forêts du Grand Est in Zusammenarbeit mit dem Regionalverband der Waldgemeinden realisiert und ist in den 10 Departements der Region unterwegs, um sowohl Schulklassen als auch Familien anzusprechen.

Mise à jour le 2023-10-13 par AGENCE INSPIRE METZ