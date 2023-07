RENCONTRES ET CONFÉRENCES AUTOUR DE LA TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE 1 rue des Récollets Metz, 7 septembre 2023, Metz.

15h Conférence de Pierre-André Meyer, historien de la de la communauté juive de Metz, membre fondateur du CGJ – De Salomon à Charles, de Reiselé à Mathilde, l’évolution des prénoms des Juifs de Metz au 18e et 19e siècle

16h Conférence de Laurent Moyse, écrivain, journaliste – Familles sans frontières : l’exemple de Mondorf (Luxembourg) et Mondorf (Lorraine)

18h15 Table Ronde Pour que la Mémoire vive !

Participants : Dr. Léon Sibéoni, Président de la Communauté israélite de Remiremont, auteur d’un livre autobiographique, « Sortie d’Egypte ».

Dr. Jean-Jacques Raabe, auteur du livre, « Les Cent soixante-dix jours », en hommage à sa famille paternelle, brutalement reléguée dans « l’antichambre de la mort ».

Dr. Alain Aisène, pour « Un amour à Auschwitz », livre dédié à la rencontre miraculeuse de ses parents.

Mme. Laurence Aisène, qui s’est lancée dans une recherche minutieuse sur la déportation des membres de sa famille maternelle, la famille Moscovicz

Avec le soutien financier de l’Union Européenne, du Ministère de la Culture, de la Région Grand Est, du Département de la Moselle, de la Ville de Metz, de la Ville de Montigny les Metz, du Consistoire israélite de la Moselle, de la Communauté israélite de Metz, des sociétés Benedic, BPALC, Demathieu Bard et KPMG et des associations AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France et B’nai Brith Elie Bloch et Armand Kraemer. Tout public

Jeudi 2023-09-07 15:00:00 fin : 2023-09-07 19:00:00. 0 EUR.

1 rue des Récollets Archives Municipales Cloître des Récollets

Metz 57000 Moselle Grand Est



3pm Lecture by Pierre-André Meyer, historian of the Metz Jewish community, founding member of the CGJ ? De Salomon à Charles, de Reiselé à Mathilde, l?évolution des prénoms des Juifs de Metz au 18e et 19e siècle (From Salomon to Charles, from Reiselé to Mathilde, the evolution of Jewish first names in Metz in the 18th and 19th centuries)

16h Lecture by Laurent Moyse, writer, journalist – Families without borders: the example of Mondorf (Luxembourg) and Mondorf (Lorraine)

6:15 pm Round Table Pour que la Mémoire vive!

Participants : Dr. Léon Sibéoni, President of the Jewish Community of Remiremont, author of an autobiographical book, « Sortie d?Egypte ».

Dr. Jean-Jacques Raabe, author of « Les Cent soixante-dix jours », a tribute to his paternal family, brutally relegated to the « antechamber of death ».

Dr. Alain Aisène, for « Un amour à Auschwitz », a book dedicated to the miraculous meeting of his parents.

Mrs. Laurence Aisène, for her meticulous research into the deportation of her maternal relatives, the Moscovicz family

With the financial support of the European Union, the French Ministry of Culture, the Région Grand Est, the Département de la Moselle, the Ville de Metz, the Ville de Montigny les Metz, the Consistoire israélite de la Moselle, the Communauté israélite de Metz, the companies Benedic, BPALC, Demathieu Bard and KPMG and the associations AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France and B’nai Brith Elie Bloch et Armand Kraemer

15.00 h Conferencia de Pierre-André Meyer, historiador de la comunidad judía de Metz, miembro fundador del CGJ ? De Salomon a Charles, de Reiselé a Mathilde, la evolución de los nombres de pila judíos en Metz en los siglos XVIII y XIX

16.00 h Conferencia de Laurent Moyse, escritor, periodista – Familias sin fronteras: el ejemplo de Mondorf (Luxemburgo) y Mondorf (Lorena)

18.15 h Mesa redonda: ¡Mantener viva la memoria!

Participantes : Dr. Léon Sibéoni, Presidente de la comunidad judía de Remiremont, autor de un libro autobiográfico, « Sortie d’Egypte ».

Dr. Jean-Jacques Raabe, autor del libro « Les Cent soixante-dix jours », homenaje a su familia paterna, brutalmente relegada a la « antesala de la muerte ».

Dr. Alain Aisène, por « Un amour à Auschwitz », libro dedicado al milagroso encuentro de sus padres.

La Sra. Laurence Aisène, por su meticulosa investigación sobre la deportación de los miembros de su familia materna, la familia Moscovicz

Con el apoyo financiero de la Unión Europea, el Ministerio de Cultura, la Región de Grand Est, el Departamento de Moselle, la Ciudad de Metz, la Ciudad de Montigny les Metz, el Consistorio Judío de Moselle, la Comunidad Judía de Metz, las empresas Benedic, BPALC, Demathieu Bard y KPMG y las asociaciones AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France y B’nai Brith Elie Bloch y Armand Kraemer

15 Uhr Vortrag von Pierre-André Meyer, Historiker der jüdischen Gemeinde von Metz und Gründungsmitglied des CGJ ? Von Salomon bis Charles, von Reiselé bis Mathilde, die Entwicklung der Vornamen der Juden von Metz im 18. und 19

16.00 Uhr Vortrag von Laurent Moyse, Schriftsteller, Journalist – Familien ohne Grenzen: das Beispiel von Mondorf (Luxemburg) und Mondorf (Lothringen)

18.15 Uhr Runder Tisch Damit die Erinnerung lebt!

Teilnehmer/innen: Dr. Léon Sibéoni, Präsident der israelitischen Gemeinde von Remiremont, Autor des autobiografischen Buches « Sortie d’Egypte » (Auszug aus Ägypten).

Dr. Jean-Jacques Raabe, Autor des Buches « Les Cent soixante-dix jours » (Die Hundertsiebzig Tage), als Hommage an seine Familie väterlicherseits, die brutal in die « Vorkammer des Todes » verbannt wurde.

Dr. Alain Aisène, für « Eine Liebe in Auschwitz », ein Buch, das der wundersamen Begegnung seiner Eltern gewidmet ist.

Frau Laurence Aisène, die eine sorgfältige Recherche über die Deportation der Mitglieder ihrer Familie mütterlicherseits, der Familie Moscovicz, begonnen hat

Mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union, des Kulturministeriums, der Region Grand Est, des Département Moselle, der Stadt Metz, der Stadt Montigny les Metz, des Consistoire israélite de la Moselle, der Communauté israélite de Metz, der Unternehmen Benedic, BPALC, Demathieu Bard und KPMG sowie der Vereine AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France und B’nai Brith Elie Bloch und Armand Kraemer

