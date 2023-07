EXPOSITION MÉMOIRES VIVES : PALIMPSESTES D’ISABELLE ADELUS & SURAN ET MÉMOIRES JUIVES D’ICI ET D’AILLEURS DU CERCLE DE GÉNÉALOGIE JUIVE 1 rue des Récollets Metz, 4 septembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

La mémoire, dans cette exposition, est tout à la fois le moyen de préservation du patrimoine, le processus qui le fait vivre et revivre, le réceptacle et le noyau actif de sa régénérescence.

Par les superpositions des matières et des temps, les palimpsestes de l’artiste Isabelle Adelus & Suran, laissent entrevoir -en transparence- les chemins subtils des mémoires qui transforment le temps et l’espace en énergie poétique. Cette énergie se prolonge et s’amplifie dans les panneaux suggestifs du Cercle de généalogie juive qui nous mènent de l’Egypte à la Lorraine, de la Libye à l’Europe de l’Est, de l’Alsace à Istanbul, cueillant les noms et les mémoires, d’ici et d’ailleurs.

En ces temps, assoiffés de mots vrais, de noms justes et de visages ouverts, cette double exposition présente des itinéraires qui suggèrent des rivages et la possibilité d’ancrages humains.

Avec le soutien financier de l’Union Européenne, du Ministère de la Culture, de la Région Grand Est, du Département de la Moselle, de la Ville de Metz, de la Ville de Montigny les Metz, du Consistoire israélite de la Moselle, de la Communauté israélite de Metz, des sociétés Benedic, BPALC, Demathieu Bard et KPMG et des associations AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France et B’nai Brith Elie Bloch et Armand Kraemer. Tout public

Vendredi 2023-09-04 13:00:00 fin : 2023-10-27 17:00:00. 0 EUR.

1 rue des Récollets Archives Municipales Cloître des Récollets

Metz 57000 Moselle Grand Est



In this exhibition, memory is at once the means of preserving heritage, the process that brings it to life and revives it, the receptacle and active core of its regeneration.

Through the superimposition of materials and time, Isabelle Adelus & Suran?s palimpsests give a transparent glimpse of the subtle paths of memory that transform time and space into poetic energy. This energy is extended and amplified in the evocative panels of the Cercle de généalogie juive, which take us from Egypt to Lorraine, from Libya to Eastern Europe, from Alsace to Istanbul, gathering names and memories from here and elsewhere.

In these times, thirsty for true words, accurate names and open faces, this double exhibition presents itineraries that suggest shores and the possibility of human anchorage.

With the financial support of the European Union, the French Ministry of Culture, the Région Grand Est, the Département de la Moselle, the Ville de Metz, the Ville de Montigny les Metz, the Consistoire israélite de la Moselle, the Communauté israélite de Metz, the companies Benedic, BPALC, Demathieu Bard and KPMG and the associations AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France and B’nai Brith Elie Bloch et Armand Kraemer

En esta exposición, la memoria es a la vez el medio de conservación del patrimonio, el proceso que le da vida y lo reaviva, el receptáculo y el núcleo activo de su regeneración.

A través de la superposición de materiales y tiempo, los palimpsestos de Isabelle Adelus & Suran permiten vislumbrar con transparencia los sutiles caminos de la memoria que transforman el tiempo y el espacio en energía poética. Esta energía se prolonga y amplifica en los evocadores paneles del Cercle de généalogie juive, que nos llevan de Egipto a Lorena, de Libia a Europa del Este, de Alsacia a Estambul, recogiendo nombres y recuerdos de aquí y de otros lugares.

En estos tiempos sedientos de palabras verdaderas, nombres precisos y rostros abiertos, esta doble exposición presenta itinerarios que sugieren orillas y la posibilidad de un anclaje humano.

Con el apoyo financiero de la Unión Europea, el Ministerio de Cultura, la Región del Gran Este, el Departamento del Mosela, la Ciudad de Metz, la Ciudad de Montigny les Metz, el Consistorio Judío del Mosela, la Comunidad Judía de Metz, las empresas Benedic, BPALC, Demathieu Bard y KPMG y las asociaciones AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ Francia y B’nai Brith Elie Bloch y Armand Kraemer

In dieser Ausstellung ist das Gedächtnis gleichzeitig das Mittel zur Bewahrung des Kulturerbes, der Prozess, der es leben und wiederbeleben lässt, das Gefäß und der aktive Kern seiner Regeneration.

Durch die Überlagerung von Materialien und Zeiten lassen die Palimpseste der Künstlerin Isabelle Adelus & Suran – in Transparenz – die subtilen Wege der Erinnerungen erkennen, die Zeit und Raum in poetische Energie umwandeln. Diese Energie setzt sich fort und verstärkt sich in den suggestiven Tafeln des Cercle de généalogie juive, die uns von Ägypten nach Lothringen, von Libyen nach Osteuropa, vom Elsass nach Istanbul führen und die Namen und Erinnerungen von hier und anderswo pflücken.

In einer Zeit, die nach wahren Worten, gerechten Namen und offenen Gesichtern dürstet, stellt diese Doppelausstellung Routen vor, die Ufer und die Möglichkeit menschlicher Verankerungen andeuten.

Mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union, des Kulturministeriums, der Region Grand Est, des Département Moselle, der Stadt Metz, der Stadt Montigny les Metz, des Consistoire israélite de la Moselle, der Communauté israélite de Metz, der Unternehmen Benedic, BPALC, Demathieu Bard und KPMG sowie der Vereinigungen AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France und B’nai Brith Elie Bloch und Armand Kraemer

