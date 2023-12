Atelier découverte | Vins Bergerac & Duras 1 Rue des Récollets Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Dordogne Atelier découverte | Vins Bergerac & Duras 1 Rue des Récollets Bergerac, 28 novembre 2024, Bergerac. Bergerac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-28 18:00:00

fin : 2024-11-28 18:30:00 Initiez-vous aux essentiels de la dégustation ! Qu’est ce que le vin, comment est-il produit, comment le déguster…

Cet atelier s’organise autour d’une dégustation technique de 4 vins.

Un petit prix pour 2 heures de découverte : 22€ l’atelier on fonce ! En plus, les cours sont limités à 15 personnes, ce qui vous garantit une chouette qualité d’apprentissage. RESERVATION BIENTÔT DISPONIBLE.

1 Rue des Récollets Quai Cyrano

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

