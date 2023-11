Noël à Quai Cyrano : soirée 1 Rue des Récollets Bergerac, 16 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Quai Cyrano fête Noël ! Ne manquez pas la soirée au cloître des Récollets, avec DJ, bar à vin et concours de pulls moches !

Lots à gagner !

L’entrée est libre et gratuite, consommations du bar à vin payantes sur place.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération*.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 22:00:00. .

1 Rue des Récollets Quai Cyrano

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Quai Cyrano celebrates Christmas! Don’t miss the party at the Récollets cloister, with DJ, wine bar and ugly sweater contest!

Prizes to be won!

Admission is free, but you’ll have to pay for your drinks at the wine bar.

*Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation*

¡Quai Cyrano celebra la Navidad! No se pierda la fiesta en el claustro de los Récollets, con DJ, bar de vinos y concurso de jerseys feos

Premios en juego

La entrada es gratuita, con bebidas del bar de vinos disponibles in situ.

*El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación*

Quai Cyrano feiert Weihnachten! Verpassen Sie nicht den Abend im Kloster der Récollets mit DJ, Weinbar und einem Wettbewerb für hässliche Pullover!

Lose zu gewinnen!

Der Eintritt ist frei, die Getränke der Weinbar müssen vor Ort bezahlt werden.

*Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden*

Mise à jour le 2023-11-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides