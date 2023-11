Noël à Quai Cyrano : conte-moi Noël (3 à 8 ans) | 11h 1 Rue des Récollets Bergerac, 16 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

A Quai Cyrano, embarquez dans l’ambiance cosy et magique de Noël.

Ce moment de conte de Noël est à destination des enfants de 3 à 8 ans.

L’accompagnement par un adulte responsable est obligatoire.

Inscription en ligne pour l’horaire de 11h. INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR ASSISTER AU CONTE..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

1 Rue des Récollets Quai Cyrano

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



At Quai Cyrano, embark on the cosy and magical atmosphere of Christmas.

This Christmas story time is for children aged 3 to 8.

Children must be accompanied by a responsible adult.

Online registration for the 11 a.m. time slot. REGISTRATION REQUIRED TO ATTEND.

En el Quai Cyrano, sumérjase en el ambiente acogedor y mágico de la Navidad.

Esta sesión de cuentos navideños está dirigida a niños de 3 a 8 años.

Los niños deben ir acompañados de un adulto responsable.

Inscripción en línea para la franja horaria de las 11 h. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA PARA ASISTIR.

In Quai Cyrano können Sie sich in die gemütliche und magische Atmosphäre von Weihnachten begeben.

Diese Weihnachtsgeschichte ist für Kinder von 3 bis 8 Jahren gedacht.

Die Begleitung durch einen verantwortlichen Erwachsenen ist obligatorisch.

Online-Anmeldung für die Zeit um 11 Uhr. ANMELDUNG ERFORDERLICH, UM AN DER MÄRCHENSTUNDE TEILZUNEHMEN.

Mise à jour le 2023-11-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides