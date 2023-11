Noël à Quai Cyrano | Atelier créatif : ton porte-couverts de Noël (3-6 ans) | 16h 1 Rue des Récollets Bergerac, 16 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

A l’occasion des fêtes de fin d’année, viens créer ton porte6couverts pour embellir ta table de noël !

Quai Cyrano propose cet atelier pour les enfants de 3 à 6 ans. Un adulte accompagnant est obligatoire.

Sur réservation..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 16:45:00. EUR.

1 Rue des Récollets Quai Cyrano

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For the festive season, come and create your own cutlery tray to embellish your Christmas table!

Quai Cyrano offers this workshop for children aged 3 to 6. An accompanying adult is required.

Reservations required.

Para las fiestas, ven y crea tu propio cubertero para embellecer tu mesa de Navidad

Quai Cyrano propone este taller para niños de 3 a 6 años. Se requiere un acompañante adulto.

Reserva obligatoria.

Gestalte deinen eigenen Besteckhalter, um deinen Weihnachtstisch zu verschönern!

Quai Cyrano bietet diesen Workshop für Kinder von 3 bis 6 Jahren an. Eine erwachsene Begleitperson ist erforderlich.

Nach vorheriger Anmeldung.

