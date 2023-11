Noël à Quai Cyrano | Balade gourmande spéciale Noël 1 Rue des Récollets Bergerac, 16 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Quai Cyrano vous propose une visite guidée de Bergerac toute en gourmandises !

Partez à la découverte du centre historique et dégustez les produits locaux de nos commerçants partenaires.

SUR RESERVATION UNIQUEMENT.

1 Rue des Récollets Quai Cyrano

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



To celebrate the festive season, Quai Cyrano offers you a guided tour of Bergerac, with all its delicacies!

Discover the historic center and sample local products from our partner merchants.

BY RESERVATION ONLY

Para celebrar las fiestas, Quai Cyrano le propone una visita guiada por Bergerac, ¡llena de delicias!

Explore el centro histórico y deguste los productos locales de nuestros comerciantes asociados.

SÓLO CON RESERVA

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage bietet Ihnen Quai Cyrano eine geführte Tour durch Bergerac voller Leckereien an!

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das historische Zentrum und probieren Sie die lokalen Produkte unserer Partnerhändler.

NUR AUF RESERVIERUNG

