Noël à Quai Cyrano : jeu de piste 1 Rue des Récollets Bergerac, 1 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Quai Cyrano vous propose un jeu de piste spécial Noël.

Les lutins du Père Noël se sont perdus dans Quai Cyrano, vous devez les aider à repartir au Pôle Nord !

Déambulez dans les différents espaces de Quai Cyrano, et trouvez la formule magique qui ouvre le passage secret vers le Pays du Père Noël. Nous comptons sur toi !

Pour cela il vous faudra répondre aux 9 énigmes qui se cachent dans Quai Cyrano.

Parcours enfant et parcours adulte proposés.

Le jeu se fait en autonomie pendant les horaires d’ouverture de Quai Cyrano.

(fermé les 24 et 25 décembre, 31 décembre 2023, 01 et 02 janvier 2024).

2023-12-01 fin : 2023-12-23 18:00:00. EUR.

1 Rue des Récollets Quai Cyrano

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Quai Cyrano offers you a special Christmas treasure hunt.

Santa’s elves are lost in Quai Cyrano, and you’ve got to help them get back to the North Pole!

Wander through the different areas of Quai Cyrano, and find the magic formula that opens the secret passage to Santa’s Land. We’re counting on you!

To do so, you’ll need to answer 9 riddles hidden in Quai Cyrano.

Children’s and adult trails available.

The game is played independently during Quai Cyrano opening hours.

(closed December 24 & 25, December 31, 2023, January 01 & 02, 2024)

Quai Cyrano le ofrece una búsqueda del tesoro especial de Navidad.

Los elfos de Papá Noel se han perdido en Quai Cyrano, ¡y tienes que ayudarles a volver al Polo Norte!

Recorre las diferentes zonas del Quai Cyrano y encuentra la fórmula mágica que abre el pasadizo secreto a la Tierra de Papá Noel. ¡Contamos contigo!

Para ello, tendrás que responder a 9 enigmas escondidos por todo el Quai Cyrano.

Recorrido para niños y recorrido para adultos.

Se puede jugar de forma independiente durante el horario de apertura del Quai Cyrano.

(cerrado los días 24 y 25 de diciembre, 31 de diciembre de 2023, 01 y 02 de enero de 2024)

Quai Cyrano bietet Ihnen eine Schnitzeljagd speziell zu Weihnachten an.

Die Elfen des Weihnachtsmanns haben sich in Quai Cyrano verirrt, und Sie müssen ihnen helfen, wieder zum Nordpol zu gelangen!

Schlendere durch die verschiedenen Bereiche von Quai Cyrano und finde die magische Formel, die den Geheimgang zum Land des Weihnachtsmannes öffnet. Wir zählen auf dich!

Dazu musst du die 9 Rätsel beantworten, die sich in Quai Cyrano verstecken.

Es werden sowohl Kinder- als auch Erwachsenenparcours angeboten.

Das Spiel kann während der Öffnungszeiten von Quai Cyrano selbstständig gespielt werden.

(geschlossen am 24. und 25. Dezember, 31. Dezember 2023, 01. und 02. Januar 2024)

Mise à jour le 2023-11-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides