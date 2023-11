Noël à Quai Cyrano : viens dessiner ton plus beau Noël ! 1 Rue des Récollets Bergerac, 1 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Passe à Quai Cyrano pour réaliser ton plus beau dessin de Noël!!

Nous te prêtons feuille et feutres puis laisse ton imagination voguer !

(Si tu n’as pas le temps de dessiner sur place, dessine à la maison et ramène-nous ton dessin à l’accueil de l’Office de Tourisme).

Ton dessin sera exposé !.

2023-12-01 fin : 2024-01-06 18:00:00. EUR.

1 Rue des Récollets Quai Cyrano

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come to Quai Cyrano to create your most beautiful Christmas drawing!

We’ll lend you a sheet of paper and felt-tip pens, then let your imagination run wild!

(If you don’t have time to draw on site, draw at home and bring your drawing back to us at the Tourist Office).

Your drawing will be on display!

¡Ven al Quai Cyrano a crear tu dibujo navideño más bonito!

Te prestaremos una hoja de papel y rotuladores. ¡Deja volar tu imaginación!

(Si no tiene tiempo de dibujar in situ, dibuje en casa y tráiganos su dibujo a la Oficina de Turismo).

Su dibujo se expondrá

Komm bei Quai Cyrano vorbei, um dein schönstes Weihnachtsbild zu malen!

Wir leihen dir Blatt und Filzstifte und lassen deiner Fantasie freien Lauf!

(Wenn du keine Zeit hast, vor Ort zu zeichnen, zeichne zu Hause und bring uns deine Zeichnung zum Empfang des Fremdenverkehrsamtes).

Deine Zeichnung wird ausgestellt!

