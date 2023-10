Halloween à Quai Cyrano : 360° d’horreur par la Micro-Folie 1 Rue des Récollets Bergerac, 28 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

La Micro-Folie vous invite à un moment autour de la réalité virtuelle sur le thème d’Halloween ! 360° d’horreur, proposé par la sorcière Harmonie, au cœur de son antre du caveau de la vinée !

3 vidéos possibles : (« L’île des morts » d’Arnold Böcklin de 8mn, « La Nonne, s’échapper de l’abbaye » film d’horreur La Nonne de 4mn, et « Une traversée du Caravagisme », de 8mn. Réservé aux adultes uniquement).

En raison des contenus, les films VR sont réservés aux personnes averties, à partir de 16 ans..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 18:00:00. EUR.

1 Rue des Récollets La Micro-Folie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



La Micro-Folie invites you to a Halloween-themed virtual reality experience! 360° of horror, brought to you by the witch Harmonie, in the heart of her caveau de la vinée!

3 possible videos: (« Isle of the Dead » by Arnold Böcklin, 8 min., « The Nun, escaping from the abbey » horror film The Nun, 4 min., and « A journey through Caravaggio », 8 min. Adults only).

Due to their content, VR films are reserved for mature viewers aged 16 and over.

La Micro-Folie le invita a una experiencia de realidad virtual con motivo de Halloween 360° de terror de la mano de la bruja Harmonie, en el corazón de su caveau de la vinée

3 vídeos posibles: (« La Isla de los Muertos » de Arnold Böcklin, 8 min, « La Monja, escapando de la abadía » película de terror La Monja, 4 min, y « Un viaje a través de Caravaggio », 8 min. Sólo adultos).

Debido a su contenido, las películas de RV están reservadas a espectadores experimentados mayores de 16 años.

Die Micro-Folie lädt Sie zu einem Moment rund um die virtuelle Realität zum Thema Halloween ein! 360° Horror, vorgeschlagen von der Hexe Harmonie, im Herzen ihrer Höhle des Weinkellers!

3 mögliche Videos: (« Die Insel der Toten » von Arnold Böcklin, 8 Min., « Die Nonne, Flucht aus der Abtei » Horrorfilm Die Nonne, 4 Min., und « Eine Reise durch den Caravaggismus », 8 Min.). Nur für Erwachsene).

Aufgrund des Inhalts sind die VR-Filme nur für erfahrene Personen ab 16 Jahren geeignet.

Mise à jour le 2023-10-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides