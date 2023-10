Halloween à Quai Cyrano : atelier créatif : décore ton bougeoir de l’horreur (4-8 ans) | 11h30 1 Rue des Récollets Bergerac, 28 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Venez profiter d’Halloween à Quai Cyrano ! Un atelier créatif est proposé aux enfants entre 3 et 8 ans, sur la décoration d’un bougeoir de l’horreur !

Le matériel est fourni.

SUR RESERVATION : billetterie à venir !.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

1 Rue des Récollets Quai Cyrano

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy Halloween at Quai Cyrano! Children aged 3 to 8 can take part in a creative workshop to decorate a horror candlestick!

Materials provided.

BY RESERVATION: ticket office coming soon!

¡Ven a disfrutar de Halloween en el Quai Cyrano! Se propone un taller creativo para niños de 3 a 8 años, ¡para decorar un candelabro de terror!

Materiales proporcionados.

CON RESERVA: ¡próximamente en taquilla!

Genießen Sie Halloween im Quai Cyrano! Für Kinder zwischen 3 und 8 Jahren wird ein kreativer Workshop angeboten, bei dem es um die Dekoration eines Horror-Kerzenhalters geht!

Das Material wird zur Verfügung gestellt.

AUF RESERVIERUNG: Kartenverkauf folgt!

Mise à jour le 2023-10-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides