Halloween à Quai Cyrano : visite ludique (6-10 ans) | 10h30 1 Rue des Récollets Bergerac, 28 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

NOUVEAUTÉ 2023 !

Aide la sorcière Minerva à retrouver le code de son coffre à bonbons. !

Pour cela, suis les traces du légendaire Lébérou dans la ville et résous les énigmes qu’il a laissées sur son passage !

Cette visite ludique est adaptée pour les enfants de 6 à 10 ans.

Accompagnement obligatoire par un adulte responsable.

Les enfants peuvent venir déguisés s’ils le souhaitent.

SUR RESERVATION : billetterie à venir !.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 11:30:00. EUR.

1 Rue des Récollets Quai Cyrano

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



NEW IN 2023!

Help the witch Minerva find the code to her candy box!

Follow in the footsteps of the legendary Leberou and solve the riddles he’s left in his wake!

This fun tour is suitable for children aged 6 to 10.

Must be accompanied by a responsible adult.

Children can come in disguise if they wish.

BY RESERVATION: ticket office coming soon!

¡NUEVO EN 2023!

¡Ayuda a la bruja Minerva a encontrar el código de su caja de caramelos!

¡Sigue los pasos del legendario Leberou por la ciudad y resuelve los enigmas que ha dejado a su paso!

Este divertido recorrido es apto para niños de 6 a 10 años.

Deben ir acompañados de un adulto responsable.

Los niños pueden venir disfrazados si lo desean.

CON RESERVA: ¡próximamente en taquilla!

NEUHEIT 2023!

Hilf der Hexe Minerva dabei, den Code für ihre Süßigkeitentruhe zu finden!

Folge dazu den Spuren des legendären Leberus durch die Stadt und löse die Rätsel, die er auf seinem Weg hinterlassen hat!

Diese spielerische Führung ist für Kinder von 6 bis 10 Jahren geeignet.

Die Begleitung durch einen verantwortlichen Erwachsenen ist Pflicht.

Kinder können verkleidet kommen, wenn sie möchten.

AUF RESERVIERUNG: Kartenverkauf folgt!

