Halloween à Quai Cyrano : conte pour enfants (3-6 ans) | 11h 1 Rue des Récollets Bergerac, 28 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Tremblez autour d’un conte d’Halloween ! La sorcière Harmonie vous accueillera au sein de l’antre du caveau de la vinée, pour un moment de lecture frissonnante !

Ce conte est adapté aux enfants entre 3 et 6 ans. Présence obligatoire d’un adulte responsable accompagnant l’enfant.

SUR RESERVATION TELEPHONIQUE : nombre de places limité..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

1 Rue des Récollets Quai Cyrano

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Shiver with a Halloween tale! The witch Harmonie will welcome you to the la Caveau de la Vinée for a chilling read!

This tale is suitable for children aged 3 to 6. A responsible adult must accompany the child.

ON RESERVATION BY PHONE: number of places limited.

¡Estremézcase con un cuento de Halloween! La bruja Harmonie te acogerá en la guarida del Caveau de la Vinée para una lectura escalofriante

Este cuento es apto para niños de 3 a 6 años. Un adulto responsable debe acompañar al niño.

RESERVA POR TELÉFONO: plazas limitadas.

Erschrecken Sie bei einer Halloween-Geschichte! Die Hexe Harmonie empfängt Sie in der Höhle des Weinkellers zu einer gruseligen Lesestunde!

Dieses Märchen ist für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren geeignet. Ein verantwortungsbewusster Erwachsener muss das Kind begleiten.

NUR MIT TELEFONISCHER RESERVIERUNG: Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Mise à jour le 2023-10-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides