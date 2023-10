Halloween à Quai Cyrano : maquillage Halloween pour enfants 1 Rue des Récollets Bergerac, 28 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Quai Cyrano propose aux enfants un atelier maquillage spécial Halloween !

Des créneaux sont programmés : 10h à 11h, 11h à 12h, 12h à 13h, 14h à 15h, 15h à 16h et de 16h à 17h.

Atelier maquillage de 15 minutes par enfant.

Vous pouvez réserver votre créneau en ligne !.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 17:00:00. EUR.

1 Rue des Récollets Quai Cyrano

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Quai Cyrano offers children a special Halloween make-up workshop!

Slots are scheduled: 10am to 11am, 11am to 12pm, 12pm to 1pm, 2pm to 3pm, 3pm to 4pm and 4pm to 5pm.

15-minute make-up workshop per child.

You can reserve your slot online!

Quai Cyrano ofrece a los niños un taller especial de maquillaje para Halloween

Horarios: de 10.00 a 11.00 h, de 11.00 a 12.00 h, de 12.00 a 13.00 h, de 14.00 a 15.00 h, de 15.00 a 16.00 h y de 16.00 a 17.00 h.

Taller de maquillaje de 15 minutos por niño.

Puede reservar su plaza en línea

Quai Cyrano bietet Kindern einen speziellen Halloween-Schminkworkshop an!

Es sind folgende Zeitfenster vorgesehen: 10 bis 11 Uhr, 11 bis 12 Uhr, 12 bis 13 Uhr, 14 bis 15 Uhr, 15 bis 16 Uhr und von 16 bis 17 Uhr.

Schminkworkshop von 15 Minuten pro Kind.

Sie können Ihren Slot online buchen!

