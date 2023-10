Halloween à Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac, 28 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Citrouilles, toiles d’araignées et sorcières en tous genres vont hanter Quai Cyrano à l’occasion d’Halloween

et des vacances de Toussaint.

À découvrir, une journée phare, le samedi 28 octobre, avec une série d’animations imaginées pour toute

la famille.

Ateliers maquillage, contes pour les petits, visites ludiques pour les plus grands, ateliers créatifs, expo

numérique; réalité virtuelle dans le caveau (Micro-Folie de la CAB).

Et pendant toutes les vacances (du 21 octobre au 4 novembre), direction le jeu de piste dans Quai

Cyrano (office de tourisme, maison des vins et cloître des Récollets)..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 18:00:00. EUR.

1 Rue des Récollets Quai Cyrano

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Pumpkins, cobwebs and witches of all kinds will haunt Quai Cyrano for Halloween

and All Saints? vacations.

A special day on Saturday, October 28, with a series of events for the whole family

the whole family.

Face-painting workshops, storytelling for the little ones, fun tours for the grown-ups, creative workshops, a digital exhibition

exhibition; virtual reality in the cellar (CAB Micro-Folie).

And during all vacation periods (October 21 to November 4), head for the trail game in Quai

Cyrano (tourist office, Maison des Vins and Cloître des Récollets).

Calabazas, telarañas y brujas de todo tipo rondarán el Quai Cyrano por Halloween

y la festividad de Todos los Santos.

El sábado 28 de octubre se celebrará una jornada especial, con una serie de actos pensados para toda

toda la familia.

Talleres de pintura de caras, cuentacuentos para los más pequeños, visitas lúdicas para los mayores, talleres creativos, una exposición digital y realidad virtual en la bodega

exposición y realidad virtual en la bodega (CAB Micro-Folie).

Y durante todas las vacaciones (del 21 de octubre al 4 de noviembre), láncese a la caza del tesoro en el Quai

Cyrano (oficina de turismo, Maison des Vins y Cloître des Récollets).

Kürbisse, Spinnennetze und Hexen aller Art spuken am Quai Cyrano während der Halloween- und Sommerferien herum

und den Allerheiligenferien.

Am Samstag, dem 28. Oktober, gibt es einen besonderen Tag mit einer Reihe von Animationen für die ganze Familie

für die ganze Familie.

Schmink-Workshops, Märchen für die Kleinen, spielerische Führungen für die Großen, Kreativ-Workshops, eine Ausstellung über die Geschichte des Landes

digitale Ausstellung; virtuelle Realität im Weinkeller (Micro-Folie der CAB).

Und während der gesamten Ferien (vom 21. Oktober bis zum 4. November) können Sie sich auf eine Schnitzeljagd durch Quai

Cyrano (Tourismusbüro, Weinhaus und Kloster der Récollets).

Mise à jour le 2023-10-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides