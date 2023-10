Halloween à Quai Cyrano : jeu de piste 1 Rue des Récollets Bergerac, 21 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Quai Cyrano vous propose un jeu de piste gratuit à faire en famille, dans ses locaux.

Il vous faudra résoudre les énigmes d’Halloween, disséminées dans les différents espaces de Quai Cyrano.

Jeu de piste en libre accès aux horaires de Quai Cyrano : du lundi au samedi, 10h-13h et 14h-18h, du 21 octobre au 05 novembre..

2023-10-21 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

1 Rue des Récollets Quai Cyrano

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Quai Cyrano offers a free family treasure hunt on its premises.

You’ll have to solve the Halloween riddles scattered around Quai Cyrano.

Free access to the treasure hunt during Quai Cyrano opening hours: Monday to Saturday, 10am-1pm and 2pm-6pm, from October 21 to November 05.

Quai Cyrano ofrece una búsqueda del tesoro gratuita para toda la familia en sus instalaciones.

Tendrás que resolver los enigmas de Halloween repartidos por las diferentes zonas del Quai Cyrano.

Acceso gratuito a la caza del tesoro durante el horario de apertura del Quai Cyrano: de lunes a sábado, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00, del 21 de octubre al 5 de noviembre.

Quai Cyrano bietet Ihnen eine kostenlose Schnitzeljagd, die Sie mit der ganzen Familie in seinen Räumlichkeiten machen können.

Sie müssen die Halloween-Rätsel lösen, die in den verschiedenen Räumen von Quai Cyrano verteilt sind.

Die Schnitzeljagd ist während der Öffnungszeiten von Quai Cyrano frei zugänglich: Montag bis Samstag, 10:00-13:00 Uhr und 14:00-18:00 Uhr, vom 21. Oktober bis zum 05. November.

Mise à jour le 2023-10-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides