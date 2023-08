Brunch à Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac, 10 septembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

C’est la rentrée : venez bruncher à Quai Cyrano !

Au menu : assiette composée de gravlax, cake chèvre épinards, toasts de cabécou chaud, œufs brouillés, banana bread, salade de fruits, club sandwich, pancakes… le tout d’un jus ACE, d’une boisson chaude et d’un verre de vin !.

2023-09-10 fin : 2023-09-10 15:00:00. EUR.

1 Rue des Récollets Quai Cyrano

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



It’s back-to-school time: come and brunch at Quai Cyrano!

On the menu: gravlax, goat’s cheese and spinach cake, hot cabécou toast, scrambled eggs, banana bread, fruit salad, club sandwich, pancakes… all served with ACE juice, a hot drink and a glass of wine!

Es la vuelta al cole: ¡venga a tomar el brunch al Quai Cyrano!

En el menú: gravlax, pastel de queso de cabra y espinacas, tostadas calientes de cabécou, huevos revueltos, pan de plátano, ensalada de frutas, sándwich club, tortitas… ¡todo servido con zumo ACE, una bebida caliente y una copa de vino!

Es ist wieder soweit: Brunchen Sie im Quai Cyrano!

Auf dem Menüplan stehen: Teller mit Graved Lachs, Ziegenkäse-Spinat-Kuchen, warmer Cabécou-Toast, Rührei, Bananenbrot, Obstsalat, Club-Sandwich, Pfannkuchen… dazu ein ACE-Saft, ein Heißgetränk und ein Glas Wein!

