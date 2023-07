Concert du trio Hobkyn 1 Rue des Récollets Bergerac, 4 août 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

À vos agendas ! Vendredi 04 août à Quai Cyrano, c’est soirée concert avec le trio Hobkyn !

Des compositions originales voyageant entre pop folk et balade rock, le tout légèrement parsemé d’intonations médiévales (guitare/chant, batterie, flûte traversière) !

Profitez en pour déguster un verre de vin ou de jus de raisin, accompagné de délicieuses assiettes . Une déclinaison de saveurs thématisées terre, rivière et végétarienne.

Le bar à vin ouvre ses portes à 17h30.

Ce concert est gratuit et sans réservation. Consommation sur place payante.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération*.

2023-08-04 fin : 2023-08-04 22:00:00. .

1 Rue des Récollets Quai Cyrano

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mark your calendars! Friday August 04 at Quai Cyrano, it’s concert night with the Hobkyn trio!

Original compositions ranging from folk pop to rock ballads, all lightly sprinkled with medieval intonations (guitar/vocals, drums, flute)!

Enjoy a glass of wine or grape juice, accompanied by delicious plates. A range of flavors themed on the land, river and vegetarian.

The wine bar opens at 5.30pm.

This concert is free of charge and requires no reservation. On-site consumption at an additional cost.

*Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation*

¡Marquen sus calendarios! Viernes 4 de agosto en el Quai Cyrano, ¡noche de concierto con el trío Hobkyn!

Composiciones originales que van del folk pop a la balada rock, todo ligeramente salpicado de entonaciones medievales (guitarra/voz, batería, flauta)

Disfrute de un vaso de vino o zumo de uva, acompañado de deliciosos platos. Una gama de sabores basados en la tierra, el río y temas vegetarianos.

El bar de vinos abre a las 17.30 h.

Este concierto es gratuito y no es necesario reservar. El consumo in situ es de pago.

*El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación*

Auf die Tagesordnung! Freitag, 04. August: Konzertabend mit dem Hobkyn-Trio am Quai Cyrano!

Originalkompositionen, die zwischen Folk-Pop und Rockballaden hin und her reisen, das Ganze leicht mit mittelalterlichen Intonationen gespickt (Gitarre/Gesang, Schlagzeug, Querflöte)!

Genießen Sie ein Glas Wein oder Traubensaft, begleitet von köstlichen Tellern. Eine Deklination von Geschmacksrichtungen, die nach Land, Fluss und vegetarisch thematisiert werden.

Die Weinbar öffnet ihre Türen um 17:30 Uhr.

Das Konzert ist kostenlos und ohne Reservierung. Der Verzehr vor Ort ist kostenpflichtig.

*Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden*

Mise à jour le 2023-06-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides