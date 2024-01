Thé dansant 1 Rue des Plaines de Manaud Rosiers-d’Égletons, dimanche 21 janvier 2024.

Rosiers-d’Égletons Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 14:30:00

fin : 2024-01-21 19:30:00

Thé dansant avec Patrice Rivière et son orchestre à partir de 14h30, salle de la Romanée Sofia. Entrée 12 € avec une boisson et une douceur offertes à l’heure du goûter. Réservations au 06 37 38 03 73 & 06 46 20 77 92.

1 Rue des Plaines de Manaud la Vedrenne

Rosiers-d’Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



