Les parents viennent de Mars, les enfants du McDo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre, samedi 25 janvier 2025.

Auxerre Yonne

Début : 2025-01-25 20:30:00

fin : 2025-01-25 22:00:00

La comédie qui va réconcilier la famille ! On adore nos enfants mais parfois « haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa » On adore nos parents mais parfois « haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa » … Lorsque les parents regardent leur enfant la seule question qui leur vient à l’esprit c’est « mais de qui a-t-il pris? » Lui lorsqu’il regarde ses parents, il twitte : « c’est sûr, j’ai été adopté ». Bébé, enfant, adolescence, à tous âges ses joies… et ses galères.

1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerrexpo

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-08 par COORDINATION YONNE