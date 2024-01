L’art du couple 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre, samedi 12 octobre 2024.

Auxerre Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 20:30:00

fin : 2024-10-12 22:00:00

S’aimer c’est facile mais se supporter ? L’amour est une évidence, mais pour réaliser l’idylle dont on a rêvé, on à intérêt à s’accrocher… Une femme doit-elle faire exploser le transformateur électrique de son quartier pour vivre un dîner aux chandelles ? Pourquoi offrir à sa compagne un livre intitulé « pratiquer le silence » est légèrement risqué ? Eve et Alex, ensemble à la ville comme à la scène, s’amusent avec les zones de turbulence du couple.

EUR.

1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerrexpo

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-08 par COORDINATION YONNE