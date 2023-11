PROJECTION-DÉBAT PLEIN ECRAN : « LES BONNES ÉTOILES » 1 rue des petites granges Saumur, 12 décembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Ce mardi, retrouvez la projection du film « les bonnes étoiles » de Hirokazu Kore-eda. Corée du sud, Japon, 2022. Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes. Prix du film asiatique du meilleur réalisateur..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . EUR.

1 rue des petites granges Saint-Lambert-des-Levées

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



This Tuesday, enjoy the screening of Hirokazu Kore-eda’s « The Good Stars ». South Korea, Japan, 2022. Cannes Film Festival Best Actor Award. Asian Film Award for Best Director.

Este martes, vea la proyección de « Las buenas estrellas », de Hirokazu Kore-eda. Corea del Sur, Japón, 2022. Mejor Actor en el Festival de Cannes. Premio del Cine Asiático al Mejor Director.

Am Dienstag wird der Film « Die guten Sterne » von Hirokazu Kore-eda gezeigt. Südkorea, Japan, 2022. Preis für den besten männlichen Darsteller bei den Filmfestspielen von Cannes. Asiatischer Filmpreis für die beste Regie.

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire