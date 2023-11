PROJECTION-DÉBAT PLEIN ECRAN : « LA MONTAGNE » 1 rue des petites granges Saumur, 14 novembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Ce mardi, retrouvez la projection du film « la montagne » de Thomas Salvador. France, 2023. Débat animé par Paul Germain, réalisateur spécialiste de la montagne..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 . EUR.

1 rue des petites granges Saint-Lambert-des-Levées

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



This Tuesday, enjoy the screening of Thomas Salvador’s film « La montagne ». France, 2023. Discussion moderated by Paul Germain, film-maker and mountain specialist.

Este martes, vea la proyección de la película de Thomas Salvador « La montagne ». Francia, 2023. Debate moderado por Paul Germain, cineasta y especialista en montaña.

Am Dienstag wird der Film « La montagne » von Thomas Salvador gezeigt. Frankreich, 2023. Debatte unter der Leitung von Paul Germain, Filmemacher und Bergspezialist.

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire