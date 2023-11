BLACK FRIDAY POLYGONE 1 Rue des Pertuisanes Montpellier, 24 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le Black Friday débarque au Polygone ! Ne ratez pas les meilleures offres de l’année !.

2023-11-24 10:00:00 fin : 2023-11-24 20:00:00. .

1 Rue des Pertuisanes

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Black Friday arrives at Polygone! Don’t miss out on the best deals of the year!

¡Black Friday en el Polygone! ¡No te pierdas las mejores ofertas del año!

Der Black Friday landet im Polygon! Verpassen Sie nicht die besten Angebote des Jahres!

Mise à jour le 2023-11-21 par OT MONTPELLIER