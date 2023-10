HALLOWEEN AU MANOIR POLYGONE 1 Rue des Pertuisanes Montpellier, 31 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Rendez-vous au Manoir Polygone mardi 31 décembre de 14h à 18h pour des animations gratuites et effrayantes à vivre en famille..

2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. .

1 Rue des Pertuisanes

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Come to Manoir Polygone on Tuesday December 31st from 2pm to 6pm for free, spooky family entertainment.

Acérquese al Manoir Polygone el martes 31 de diciembre de 14:00 a 18:00 para disfrutar de un espeluznante espectáculo familiar gratuito.

Treffen Sie sich am Dienstag, den 31. Dezember von 14:00 bis 18:00 Uhr im Manoir Polygone und erleben Sie mit Ihrer Familie kostenlose und gruselige Animationen.

