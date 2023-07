AFTERWORK LES JEUDIS AU PULLMAN LA PLEIADE MONTPELLIER CENTRE**** 1 Rue des Pertuisanes Montpellier, 13 juillet 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Tous les jeudis de l’été, prenez de la hauteur sur l’un des rares rooftops de Montpellier et retrouvez les afterworks du Pullman La Pléiade Montpellier Centre**** !.

2023-07-13 19:00:00 fin : 2023-07-13 . .

1 Rue des Pertuisanes

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Every Thursday in summer, take to the skies on one of Montpellier?s rare rooftops and join the afterworks at Pullman La Pléiade Montpellier Centre****!

Todos los jueves de verano, disfrute del cielo en una de las raras azoteas de Montpellier y participe en los afterworks del Pullman La Pléiade Montpellier Centre****

Jeden Donnerstag im Sommer können Sie auf einem der wenigen Rooftops in Montpellier in die Höhe steigen und die Afterworks des Pullman La Pléiade Montpellier Centre**** besuchen!

Mise à jour le 2023-07-13 par OT MONTPELLIER