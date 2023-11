Cet évènement est passé Exposition – Les maux de notre alimentation 1 rue des Mouillières Lons-le-Saunier Catégories d’Évènement: Jura

Lons-le-Saunier Exposition – Les maux de notre alimentation 1 rue des Mouillières Lons-le-Saunier, 18 octobre 2023, Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier,Jura .

2023-10-18 fin : 2023-11-30 . EUR.

1 rue des Mouillières Espace Mouillères

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-10-30 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION Détails Catégories d’Évènement: Jura, Lons-le-Saunier Autres Lieu 1 rue des Mouillières Adresse 1 rue des Mouillières Espace Mouillères Ville Lons-le-Saunier Departement Jura Lieu Ville 1 rue des Mouillières Lons-le-Saunier latitude longitude 46.6758932;5.5602975

1 rue des Mouillières Lons-le-Saunier Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lons-le-saunier/