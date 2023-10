APERO LECTURE 1 Rue des Montouseries Les Rairies, 10 novembre 2023, Les Rairies.

Les Rairies,Maine-et-Loire

Venez partager vos dernières lectures ou découvrir celles des autres participants.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 20:30:00. .

1 Rue des Montouseries Bibliothèque

Les Rairies 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come and share your latest readings or discover those of other participants

Venga y comparta sus últimas lecturas o descubra las de otros participantes

Kommen Sie und teilen Sie Ihre neueste Lektüre oder entdecken Sie die der anderen Teilnehmer

Mise à jour le 2023-10-18 par eSPRIT Pays de la Loire