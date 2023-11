Concert de Noël – Noël Rock 1 Rue des missions africaines Haguenau, 3 décembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Les Perles Blanches vous invitent à leur concert de Noël : Noël Rock ! Un concert caritatif au profit du collège des missions africaines, don libre. Une verre de l’amitié suivra le concert..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

1 Rue des missions africaines

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Les Perles Blanches invite you to their Christmas concert: Noël Rock! A benefit concert for the Collège des Missions Africaines, free donation. The concert will be followed by a « verre de l’amitié ».

Les Perles Blanches le invitan a su concierto de Navidad: ¡Noël Rock! Concierto benéfico para el Collège des Missions Africaines, donativo gratuito. Tras el concierto se servirá una copa.

Les Perles Blanches laden Sie zu ihrem Weihnachtskonzert ein: Noël Rock! Ein Benefizkonzert zugunsten des Collège des missions africaines, freie Spende. Im Anschluss an das Konzert findet ein Umtrunk statt.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de tourisme de Haguenau