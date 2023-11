Marché de Léon – Marché de créateurs et d’artisans 1 Rue des Minimes Tours, 16 décembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Radio Béton lance son Marché de Léon les 16 et 17 décembre prochain dans le péristyle de l’Hôtel de Ville de Tours, et ça va rocker !

Une cinquantaine d’artistes et artisans présenteront leurs créations originales et décalées durant deux jours de fête made by Béton !.

Dimanche 2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

1 Rue des Minimes

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Radio Béton launches its Marché de Léon on December 16 and 17 in the peristyle of Tours Town Hall, and it’s going to rock!

Some fifty artists and craftspeople will be showcasing their original, offbeat creations over two days of festivities made by Béton!

Radio Béton lanza su Marché de Léon los días 16 y 17 de diciembre en el peristilo del Ayuntamiento de Tours, ¡y lo va a petar!

Una cincuentena de artistas y artesanos expondrán sus originales y extravagantes creaciones durante dos días de fiesta made by Béton

Radio Béton startet seinen Marché de Léon am 16. und 17. Dezember im Peristyl des Rathauses von Tours, und es wird rocken!

Rund fünfzig Künstler und Kunsthandwerker werden ihre originellen und schrägen Kreationen an zwei Festtagen made by Béton präsentieren!

Mise à jour le 2023-11-21 par Tours Val de Loire Tourisme