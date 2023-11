CONFÉRENCE : CYANOBACTÉRIES ET ÉTANGS RÉSERVOIRS 1 rue des Messieurs- salle des fêtes Mittersheim, 3 novembre 2023, Mittersheim.

Mittersheim,Moselle

Dans le cadre de la journée internationale des réserves de biosphère, une conférence sur « Cyanobactéries, quelles évolutions dans les grands étangs réservoirs » se tiendra à Mittersheim. Différentes thématiques seront abordées : étangs et cyanobactéries, des cyanobactéries et des Hommes, vers quelles pistes d’actions ? Il y aura également une session de question ouvertes pour le public.

Animations dès 18h00 : visite guidée de l’exposition « zones humides » du Parc Naturel Régional de Lorraine et immersion en réalité virtuelle dans les étangs.. Tout public

Vendredi 2023-11-03 18:00:00 fin : 2023-11-03 22:30:00. 0 EUR.

1 rue des Messieurs- salle des fêtes

Mittersheim 57930 Moselle Grand Est



As part of the International Day of Biosphere Reserves, a conference on « Cyanobacteria, what developments in large reservoir ponds » will be held at Mittersheim. Various themes will be addressed: ponds and cyanobacteria, cyanobacteria and mankind, towards what courses of action? There will also be an open question session for the public.

Events from 6:00 pm: guided tour of the « wetlands » exhibition of the Parc Naturel Régional de Lorraine and virtual reality immersion in the ponds.

En el marco del Día Internacional de las Reservas de Biosfera, se celebrará en Mittersheim una conferencia sobre « Cianobacterias, cambios en los estanques de grandes embalses ». Se abordarán diversos temas: estanques y cianobacterias, cianobacterias y seres humanos, y el camino a seguir También habrá un turno abierto de preguntas para el público.

Actividades a partir de las 18.00 horas: visita guiada a la exposición « humedales » del Parque Natural Regional de Lorena e inmersión en realidad virtual en los estanques.

Im Rahmen des Internationalen Tages der Biosphärenreservate findet in Mittersheim eine Konferenz zum Thema « Cyanobakterien, welche Entwicklungen in den großen Speicherteichen » statt. Es werden verschiedene Themen behandelt: Teiche und Cyanobakterien, Cyanobakterien und Menschen, zu welchen Handlungsmöglichkeiten? Außerdem wird es eine offene Fragerunde für das Publikum geben.

Animationen ab 18:00 Uhr: Führung durch die Ausstellung « Feuchtgebiete » des Parc Naturel Régional de Lorraine und Eintauchen in die Teiche in virtueller Realität.

Mise à jour le 2023-10-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG