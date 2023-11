Soirée Zen 1 Rue des Lys Loches, 17 novembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Soirée Zen, Massage et activité de bien-être. Buffet salé et sucré dans une ambiance cocooning..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 00:00:00. 36 EUR.

1 Rue des Lys

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Zen evening, massage and wellness activities. Sweet and savory buffet in a cocooning atmosphere.

Velada zen, masajes y actividades de bienestar. Buffet dulce y salado en un ambiente acogedor.

Zen-Abend, Massage und Wellness-Aktivitäten. Süßes und herzhaftes Buffet in einer Cocooning-Atmosphäre.

Mise à jour le 2023-10-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire