Aux Sabots de Vent – Équitation 1, Rue des Lavoirs Chuffilly-Roche, 12 juillet 2023, Chuffilly-Roche.

Chuffilly-Roche,Ardennes

Située dans le petit village de Chuffilly-Roche, là où Rimbaud rendait visite à sa mère au crépuscule de sa vie, Aux Sabots de Vents est une véritable école d’équitation, mais aussi un endroit où faire du camping, où passer une nuit insolite, où apprécier une balade en calèche sur les pas du poète. Balades à cheval, poney ou en calèche de 30 minutes à une journée. Enseignement de l’équitation sur poneys et chevaux : initiation et perfectionnement par une monitrice compétente et diplômée d’état labellisée « École française d’équitation ». Pension d’équidés – enseignement – stages (individuels ou collectifs) – randonnées – compétition – journées à thème – élevage – promenades Camping champêtre de 6 emplacements avec la participation de la vie à la ferme (tente, caravane, camping-car) Concept insolite « Mon lit dans la paille » : une botte de paille toute fraiche sera votre sommier pour la nuit dans un box. L’occasion de faire une halte bohème lors de votre voyage. Kerterre féérique, hébergement insolite fait de paille, de chanvre et de chaux pour passer une nuit magique avec vue sur les étoiles grâce aux dômes installés dans les toits. Ferme pédagogique : Visite de la ferme – la vie des animaux – « VIVRE ENSEMBLE » entre différentes espèces – atelier sur l’alimentation, rythme de vie et interaction entre les espèces. A partir de 5,00€ Pour plus de renseignements, cliquez ICI Ouvert toute l’année sur réservation.

1, Rue des Lavoirs

Chuffilly-Roche 08130 Ardennes Grand Est



Located in the small village of Chuffilly-Roche, where Rimbaud visited his mother in the twilight of his life, Aux Sabots de Vents is a real riding school, but also a place to camp, to spend an unusual night, to enjoy a ride in a horse-drawn carriage on the steps of the poet. Horse, pony or carriage rides from 30 minutes to one day. Teaching of horseback riding on ponies and horses: initiation and improvement by a competent instructor with a state diploma and the « French Riding School » label. Boarding of horses – teaching – training courses (individual or collective) – rides – competition – themed days – breeding – walks Country camping of 6 pitches with the participation of life on the farm (tent, caravan, camper) Unusual concept « My bed in the straw »: a fresh straw bale will be your bed base for the night in a box. The opportunity to make a bohemian stopover during your trip. Kerterre féérique, unusual accommodation made of straw, hemp and lime to spend a magical night with a view of the stars thanks to the domes installed in the roofs. Educational farm : Visit of the farm – the life of the animals – « LIVING TOGETHER » between different species – workshop on food, rhythm of life and interaction between species. From 5,00€ For more information, click HERE. Open all year round on reservation

Situado en el pequeño pueblo de Chuffilly-Roche, donde Rimbaud visitó a su madre en el ocaso de su vida, Aux Sabots de Vents es un auténtico picadero, pero también un lugar para acampar, para pasar una noche insólita o para disfrutar de un paseo en coche de caballos tras las huellas del poeta. Paseos a caballo, en poni o en carruaje desde 30 minutos hasta un día. Enseñanza de la equitación en ponis y caballos: iniciación y perfeccionamiento a cargo de un monitor competente con diploma estatal y la etiqueta « Escuela de Equitación Francesa ». Pupilaje de caballos – enseñanza – cursos de adiestramiento (individual o en grupo) – paseos – competiciones – jornadas temáticas – cría – paseos Camping campestre con 6 parcelas con la participación de la vida en la granja (tienda, caravana, autocaravana) Concepto inusual « Mi cama en la paja »: un fardo de paja fresca será su base de cama para la noche en una caja. La oportunidad de hacer una parada bohemia durante su viaje. Kerterre féérique, un alojamiento insólito hecho de paja, cáñamo y cal para una noche mágica con vistas a las estrellas gracias a las cúpulas instaladas en los tejados. Granja educativa: Visita a la granja – la vida de los animales – « CONVIVIENDO » entre diferentes especies – taller sobre alimentación, ritmo de vida e interacción entre especies. A partir de 5,00? Para más información, pulse AQUÍ Abierto todo el año previa reserva

Aux Sabots de Vents liegt in dem kleinen Dorf Chuffilly-Roche, wo Rimbaud seine Mutter am Abend seines Lebens besuchte. Aux Sabots de Vents ist eine echte Reitschule, aber auch ein Ort, an dem man zelten, eine ungewöhnliche Nacht verbringen und eine Kutschfahrt auf den Spuren des Dichters genießen kann. Ausritte mit Pferd, Pony oder Kutsche von 30 Minuten bis zu einem ganzen Tag. Reitunterricht auf Ponys und Pferden: Einführung und Perfektionierung durch eine kompetente und staatlich geprüfte Reitlehrerin mit dem Gütesiegel « École française d’équitation » (französische Reitschule). Pferdepension – Unterricht – Praktika (einzeln oder in Gruppen) – Wanderungen – Wettkampf – Thementage – Zucht – Spaziergänge Ländlicher Campingplatz mit 6 Stellplätzen mit Teilnahme am Leben auf dem Bauernhof (Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil) Ungewöhnliches Konzept « Mein Bett im Stroh »: Ein ganz frischer Strohballen wird Ihr Lattenrost für die Nacht in einer Box sein. Die Gelegenheit, auf Ihrer Reise einen böhmischen Zwischenstopp einzulegen. Kerterre féérique: Ungewöhnliche Unterkunft aus Stroh, Hanf und Kalk, um eine magische Nacht mit Blick auf die Sterne dank der in den Dächern installierten Kuppeln zu verbringen. Pädagogischer Bauernhof: Besuch des Bauernhofs – das Leben der Tiere – « ZUSAMMENLEBEN » zwischen verschiedenen Arten – Workshop zur Ernährung, zum Lebensrhythmus und zur Interaktion zwischen den Arten. Ab 5,00€ Für weitere Informationen klicken Sie HIER Ganzjährig geöffnet nach Voranmeldung

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme