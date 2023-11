Spectacle Acclim’à Table par la Compagnie du Si 1 rue des Lauriers Sainte-Foy-la-Grande, 19 décembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Spectacle Acclim’à Table !

La COMPAGNIE DU SI et les RÂTELEURS ont le plaisir de vous inviter au spectacle :

ACCLIM’ À TABLE !

Mardi 19 décembre à 19h30

Fêtes sap Salle / 1 rue des Lauriers / Sainte-Foy-La-Grande

La pièce sera suivie d’un échange animé par Chantal Crenn autour des pratiques alimentaires et d’une soupe mitonnée par les Râteleurs.

Le spectacle aborde de manière simple et décalée les questions de l’alimentation sous l’angle de 6 idées reçues communément admises :

« Bien manger coûte cher » / « le local c’est l’idéal ! «

« le réchauffement climatique ça n’a rien à voir avec mon assiette »

« il faut produire plus pour nourrir la population mondiale qui augmente »

« il est important de cuisiner maison pour être en bonne santé »

» l’aide alimentaire permet de lutter contre la précarité ».

1 rue des Lauriers Fête Sap Salle

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Acclim?à Table show!

COMPAGNIE DU SI and Les RÂTELEURS are pleased to invite you to the show :

ACCLIM? À TABLE!

Tuesday, December 19 at 7:30pm

Fêtes sap Salle / 1 rue des Lauriers / Sainte-Foy-La-Grande

The play will be followed by a discussion led by Chantal Crenn on eating habits and a soup prepared by Les Râteleurs.

The show takes a simple, offbeat approach to food issues, looking at 6 commonly accepted ideas:

« Eating well is expensive » / « Local is best! »

« global warming has nothing to do with my plate »

« we need to produce more to feed the world’s growing population »

« it’s important to cook at home for good health »

« food aid helps fight poverty »

¡Aclimátese al Salón de la Mesa!

La COMPAGNIE DU SI y los RÂTELEURS se complacen en invitarle al salón :

ACCLIM? ¡À TABLE !

Martes 19 de diciembre a las 19.30 h

Fêtes sap Salle / 1 rue des Lauriers / Sainte-Foy-La-Grande

Tras la representación, Chantal Crenn ofrecerá un debate sobre los hábitos alimentarios y una sopa preparada por Les Râteleurs.

El espectáculo aborda de forma sencilla y desenfadada las cuestiones alimentarias, poniendo en tela de juicio 6 ideas comúnmente aceptadas:

« Comer bien es caro » / « ¡Lo local es lo mejor! »

« El calentamiento global no tiene nada que ver con mi plato »

« Tenemos que producir más para alimentar a la creciente población mundial »

« es importante cocinar en casa para gozar de buena salud »

« la ayuda alimentaria contribuye a combatir la pobreza »

Show Acclim?à Table!

Die COMPAGNIE DU SI und die RÂTELEURS freuen sich, Sie zur Aufführung von :

ACCLIM? À TABLE !

Dienstag, 19. Dezember um 19.30 Uhr

Fêtes sap Salle / 1 rue des Lauriers / Sainte-Foy-La-Grande

Im Anschluss an das Theaterstück findet ein von Chantal Crenn moderierter Austausch über Ernährungsgewohnheiten statt, und es gibt eine von den Râteleurs gekochte Suppe.

Das Stück behandelt auf einfache und schräge Weise Fragen der Ernährung unter dem Blickwinkel von 6 allgemein anerkannten Missverständnissen:

« Gutes Essen ist teuer » / « Lokal ist ideal! »

» Die globale Erwärmung hat nichts mit meinem Teller zu tun »

« Wir müssen mehr produzieren, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren »

« Es ist wichtig, selbst zu kochen, um gesund zu bleiben »

« Nahrungsmittelhilfe hilft, prekäre Lebensumstände zu bekämpfen »

